Il y a dix ans, Philippe Gilbert s’envolait dans le Cauberg vers le titre de champion du monde

Et ce 23 septembre 2012, Gilbert ne sent pas les pédales. Après une course maîtrisée par l’équipe belge, Bjorn Leukemans le place et puis lance idéalement dans la dernière ascension. Contrairement à ses premiers succès à l’Amstel, l’arrivée n’est pas jugée au sommet mais bien quelques kilomètres plus loin. Peu importe, l’ancien champion de Belgique est le plus fort et ces quelques hectomètres supplémentaires prolongent son bonheur et lui permettent de savourer encore plus son triomphe.



L’extase est d’autant plus grande qu’il survient après une saison compliquée pour ne pas dire autre chose. Arrivé chez BMC avec l’étiquette de N.1 mondial, Gilbert peine à trouver ses marques et à briller. Sa 6e place à l’Amstel et son podium à la Flèche Wallonne sont les seuls rayons de soleil d’un printemps pourri. Mais petit à petit, le puncheur de Remouchamps retrouve ses sensations. Ses deux succès à la Vuelta lui redonnent confiance juste avant les championnats du Monde à Valkenburg. Le maillot arc-en-ciel est au bout du chemin.



Rarement, la symbiose entre un coureur et une côte a été aussi parfaite. Rarement, un coureur aura autant maté la concurrence sur "son" terrain. Il y a Valverde et le Mur de Huy et il y a Gilbert et le Cauberg. Deux coureurs qui prendront leur retraite à la fin de la saison.