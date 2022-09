Il y a de plus en plus de voitures en Allemagne malgré les efforts pour changer les comportements de mobilité

Malgré les efforts pour changer les comportements de mobilité, l’Allemagne compte de plus en plus de voitures. En 2021, on comptait dans le pays 580 voitures personnelles pour 1000 habitants. Au cours des dix dernières années, la concentration de voitures a augmenté de manière constante, rapporte jeudi l’institut allemand de statistique. En 2011, le pays comptait 517 voitures pour 1000 habitants.

Le nombre de voitures a augmenté nettement davantage que le nombre d’habitants. Au premier janvier 2022, 48,5 millions de voitures personnelles étaient immatriculées, un nombre qui n’a jamais été aussi élevé.

Trois quarts des ménages allemands possèdent au moins une voiture. Un peu plus d’un quart en possède deux et 6,1% en ont même trois.

L’Allemagne est le 8e pays au taux de motorisation le plus élevé (chiffres de 2020). Le Luxembourg est le pays au taux le plus élevé, avec plus de 680 véhicules pour 1000 habitants. Le pays est suivi de l’Italie et de la Pologne. En bas de l’échelle, on trouve la Roumanie, la Lituanie et la Hongrie. La Belgique se trouve à la 17e place, avec environ 500 voitures pour 1000 habitants. Dans tous les pays de l’UE, la densité des voitures particulières a augmenté en comparaison sur dix ans.