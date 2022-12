Il y a de plus en plus de petites et moyennes entreprises (PME) en Belgique en 2021

Près de 1,1 million de petites et moyennes entreprises (PME) étaient actives en Belgique l’an dernier, cela représente une croissance de 4% par rapport à 2020, ressort-il jeudi des dernières données publiées par le SPF Economie. Les PME représentaient 99,4% des employeurs privés.

Il y avait exactement 1.092.955 PME assujetties à la TVA en Belgique fin 2021 (+4,2%).

Le nombre de PME a fortement augmenté dans toutes les catégories, ce sont celles employant de 10 à 49 salariés qui ont connu la plus forte croissance (+5,1% par rapport à 2020). L’augmentation est due à plus de créations d’entreprises d’une part, et un plus faible taux de faillite en raison de mesures de protection mises en place pendant la pandémie.