Il y a de plus en plus de faux comptes sur TikTok

Avec une base d’utilisateurs plus importante, les vidéos sont elles aussi plus concernées par la modération. 113,8 millions de vidéos ont été retirées de TikTok pour violation du règlement entre avril et juin 2022. C’est une augmentation de 11% par rapport au premier trimestre de l’année en cours.

Pourtant, la plateforme chinoise a elle aussi amélioré ses résultats concernant les vidéos retirées de manière proactive. "La suppression proactive se caractérise par l’identification et le retrait d’une vidéo avant qu’elle ne soit signalée. La suppression dans les 24 heures signifie que l’on retire la vidéo dans les 24 heures suivant sa mise en ligne sur la plateforme", a indiqué TikTok. Les vidéos retirées avant toute vue ont atteint 90,5% pour ce deuxième trimestre contre 90% pour le début d’année. Les vidéos supprimées de manière proactive sont quant à elles montées jusqu’à 95,9% entre avril et juin 2022 contre 95,1% entre janvier et mars.

La sécurité des mineurs s’impose comme la raison principale de ces suppressions, à hauteur de 43,7% pour ce deuxième trimestre contre 41,7% au trimestre précédent. Dans cette catégorie, les vidéos enfreignant la règle contre "la nudité et activité sexuelle impliquant des mineurs" ont été supprimées à hauteur de 75,5% (Taux de suppression proactif : 96,9%, suppressions avant toutes vues : 91,4%, enlèvements avant 24 heures : 89,9%). A noter que "le nombre total de vidéos supprimées représente environ 1% de toutes les vidéos téléchargées sur TikTok."