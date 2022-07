Il y a de la joie : une playlist musique classique qui vous mettra de bonne humeur

Les schubertiades sont de grands moments de joie. Ce sont des soirées où Franz Schubert est entouré de ses amis poètes, peintres, musiciens. On joue de la musique, on chante, on discute. Schubert chante ses lieder magnifiques en s’accompagnant lui-même. Plus les heures passent, plus l’ambiance est gaie. Il y a aussi les plaisirs du vin, des chansons populaires, des jeux de société, des blagues. On ne parvient à se séparer que tard dans la nuit.

Ces soirées sont aussi un bouillonnement d’énergie et d’émulation intellectuelle. Voici comment Schubert en parle : "Ce temps où nous étions ensemble si intimes et où chacun apportait aux autres avec une timidité maternelle l’enfant de son art, attendant, non sans quelque appréhension, leurs jugements affectueux et sincères, ce temps où, nous exaltant les uns les autres, une même aspiration vers la beauté nous animait tous." C’est Schubert qui a su traduire leur aspiration commune, et les amis savaient le reconnaître, lui qu’ils appelaient : "Le Voyant".

On vous propose d’écouter une œuvre joyeuse et lumineuse de Schubert, son quintette en la majeur D 667. Pendant l’été 1819, Schubert rend visite à Sylvestre Paumgartner, un violoncelliste amateur. Il lui commande une œuvre et c’est sans doute lui qui choisit le thème : celui du lied "La Truite". Paumgartner chérit cette mélodie et cette histoire d’eau vive, avec ce poisson vif comme l’éclair et ce pêcheur plein d’astuces. Schubert, quant à lui, se laisse inspirer par la beauté de la campagne. Et il écrit une de ses œuvres les plus ensoleillées.