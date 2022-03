Il y a cent ans naissait Jack Kerouac, le père du mythique "Sur la route"

Or Kerouac se sent foncièrement anticommuniste, il n'aime pas la gauche et tente de renier cette filiation forcée. Malgré les apparences, il n'oublie pas ses origines de québécois français né dans l'entre-deux-guerres et élevé dans un milieu profondément pieux. Reconnaissant envers son pays d'adoption, se révélant plutôt conservateur dans ses positions, il se déclare apolitique quand ses anciens compagnons frayent avec l'extrême gauche.

Il s'enferme dans la solitude et sombre dans l'alcool. Contrairement à ses anciens amis, Allen Ginsberg et Neal Cassidy, il ne participera pas à la mouvance hippie, il perd dès lors en popularité et peine à s'affirmer comme un auteur à part entière. Ses derniers ouvrages sont même boudés par le public.

Contrairement à Céline qu'il admirait tant, Kerouac est entré dans la légende en tant qu'icône de la contre-culture. Alors qu'il souffrit d'être récupéré par le mouvement hippie, Kerouac est encore aujourd'hui irrémédiablement lié à cette image un brin kitsch de l'autostoppeur rebelle sur la route 66 à la conquête des grands espaces de l'Ouest américain.

Jack Kerouac est mort en 1969, à l’âge de 47 ans, d’une hémorragie digestive due à son alcoolisme.