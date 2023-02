Il y a 91 ans naissait John Williams

Les succès s’enchaînent, passant de Hook à la fin du 20e siècle à Harry Potter au début du 21e siècle. En 2016, John Williams reçoit l’American Film Institute Life Achievement Award, une récompense honorifique décernée généralement à un acteur ou réalisateur ayant accompli une carrière dont le travail dans le monde du cinéma a été novateur, remarquable et a pu faire avancer le septième art. C’est le premier compositeur à se voir décerner un tel prix. John Williams avait récemment annoncé vouloir prendre sa retraite mais on lui doit en 2022 la bande originale du film de Steven Spielberg The Fabelmans, film s’inspirant directement de la jeunesse du réalisateur. Le film a déjà été primé au festival international du film de Toronto 2022 mais aussi aux Golden Globes du 25 janvier 2023. Pour les Oscars, qui se tiendront début mars, le film cumule sept nominations, dont une pour la meilleure musique.

Avec cette nouvelle nomination, John Williams devient la personne la plus âgée à être nommée par l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences aux Oscars. Ces 53 nominations — dont cinq récompensées d’une statuette dorée — font également de lui la personne collectionnant le plus de nominations aux Oscars.