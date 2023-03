Il y a 90 ans naissait Quincy Jones

Difficile de revenir sur une carrière si remplie et variée. Dès son plus jeune âge, Quincy Jones rencontre Ray Charles à 14 ans et suit des cours au Berklee College Of Music de Boston à 18 ans. Intégré dans l’orchestre de Lionel Hampton comme trompettiste, instrument qu’il apprend avec Clark terry, il est aussi arrangeur pour Sarah Vaughan, Tommy Dorsey, Gene Krupa, Ray Charles, Cannonball Adderley ou Count Basie… Rencontrant Dizzy Gillespie en 1956, il part en tournée avec son orchestre, puis part s’installer à Paris, travaillant pour le label d’Eddie Barclay.

Du jazz à la pop de Jackson

De retour à New York après une désillusion Parisienne, Quincy Jones devient directeur musical du label Mercury et poursuit ses arrangements pour Frank Sinatra, Barbra Streisand ou encore Tony Bennett. Parallèlement, Quincy signe des musiques de films ("Dans la chaleur de la nuit", "Prêteur sur gages"...) et des génériques de séries TV.