Il y a 90 ans naissait le trompettiste Donald Byrd

Du hard bop à la soul ou le funk, Donald Byrd s’est forgé une solide réputation avec de nombreux enregistrements pour le label Blue Note. Né à Détroit le 9 décembre 1932, Byrd était déjà un brillant trompettiste au moment où il termina ses études secondaires.

Il n’en fallait pas plus pour attiser la curiosité de Lionel Hampton qui l’invite à jouer avec lui avant même la fin de ses études. Une fois son service militaire terminé et de brillants diplômes en musique obtenus, Donald Byrd rejoint les jazz Messengers d’Art Blakey, succédant à Kenny Dorham et Clifford Brown. Quittant les Jazz Messengers en 1956, il se produit avec John Coltrane, Sonny Rollins, Thelonious Monk, Herbie Hancock ou encore en quintet avec notre saxophoniste/flutiste belge Bobby Japsar. Dans cette archive enregistrée à Cannes en 1958, Byrd et Jaspar sont accompagnés de Walter Davis, Jr. au piano, Doug Watkins à la basse et Art Taylor à la batterie.