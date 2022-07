Il y a 90 ans naissait Joe Zawinul

Weather Report

Au cours de l'année suivante, Joe enregistre plusieurs fois avec Davis, jouant et fournissant des compositions pour les albums "Bitches Brew" , "Big Fun" et "Live-Evil" . À l'époque, le saxophoniste et compositeur principal régulier de Davis était Wayne Shorter. Joe Zawinul et ce dernier vont alors commencer à parler de la création d'un groupe. Joe dira plus tard qu'il savait qu'il aurait un jour un groupe avec Wayne Shorter.

Ces mots se sont vite avérés prophétiques lorsque Joe et Wayne formeront le groupe de jazz Weather Report en 1971. Le premier album du groupe était très attendu et a été acclamé par la critique au printemps suivant. Weather Report est devenu le groupe de jazz le plus populaire de son époque. Son essor a coïncidé avec le développement du synthétiseur. Les progrès technologiques des années soixante ont contribué à faire passer la synthèse de musique électronique des laboratoires universitaires aux studios d'enregistrement.