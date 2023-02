Il y a 90 ans, l’incendie du Reichstag marquait la fin de la démocratie allemande

Ce procès devait servir de véritable événement de propagande afin de mettre en scène un État fort face au "péril communiste". Pour cela, de nombreux journalistes de la presse et de la radio allemandes, ainsi que des journalistes étrangers, sont accrédités afin de couvrir le procès. Des micros sont disposés dans la salle d’audience afin de permettre la retransmission de la totalité des audiences en direct à la radio.

Cependant, le projet tourne au fiasco quand Georgi Dimitrov, l'un des accusés, qui parle allemand et a étudié le Code pénal pendant sa détention provisoire, se défend avec brio face à ces accusateurs. Ainsi, alors que le réquisitoire initial demandait la peine de mort contre les cinq accusés, elle n’est plus réclamée à l’issue du procès que pour Torgler et van der Lubbe. Seul Marinus van der Lubbe sera condamné à mort et guillotiné alors que les quatre autres accusés seront acquittés.

Dans tous les cas, que l’incendie soit l’œuvre d’un militant isolé ou un complot nazi bien ficelé, il a été le prétexte idéal pour Adolf Hitler afin d’instaurer son régime autoritaire.