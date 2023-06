Il y a 80 ans, une quinzaine d’enfants et neuf adultes juifs victimes d’une rafle nazie au pensionnat Gatti de Gamond

L’histoire est terrible et aurait pu disparaître dans les limbes de la mémoire sans un extraordinaire hasard. Le nouveau propriétaire d’un immeuble, situé à Bruxelles et qui avait abrité le pensionnat Gatti de Gamond, remarque un jour des graffitis dissimulés dans une cheminée.

"Quand j’ai découvert ces inscriptions sur ma cheminée, j’ai aussi découvert des papiers et des articles qui attestaient qu’une certaine Andrée Ovar avait été déclarée Juste parmi les Nations pour ses parents décédés en déportation. Cela m’a donné en vie de retrouver l’origine de cette affaire et de découvrir l’identité des acteurs de ce drame."

Une rafle d’enfants juifs

Intrigué, Frederic Dambreville, artiste peintre, entame alors une enquête qui va l’amener à découvrir l’histoire tragique d’une rafle d’enfants juifs qui avait eu lieu dans son immeuble le 12 juin 1943.

Les Ovar-Henry, le couple qui dirigeait le pensionnat cachait alors une quinzaine d’enfants juifs et neuf adultes.

Les Allemands, prévenus par un voisin, ont débarqué à l’aube et ont raflé tout le monde, y compris la directrice, son mari et leur fille.

Les enfants juifs, dont le plus jeune avait deux ans et demi sont d’abord envoyés à la caserne Dossin de Malines. Détenus un mois et demi, ils sont ensuite envoyés à Auschwitz.

Trois garçons parviennent à s’échapper mais onze enfants périssent dans le camp allemand.

Seule une jeune femme survivra, libérée par les Alliés lors d’une "marche de la mort"; ces marches où les gardiens des camps forçaient les déportés à marcher des dizaines de kilomètres pour fuir l’avance des Alliés.

Pendant 60 ans, cette survivante gardera le secret sur ces terribles événements.

Une enquête de 12 ans

Frédéric Dambreville mettra douze ans à écrire un livre de 800 pages qui retrace ce drame : : Les disparus de Gatti de Gamond.

L’auteur est parvenu à retrouver l’identité de chacun des enfants déportés et à leur redonner si pas un visage, au moins des bribes d’existence, après des décennies de silence et d’oubli.

"Il sort les victimes de l’anonymat et de l’ombre dans lesquels elles étaient tombées, les arrache à l’anéantissement mémoriel qui double leur assassinat" note l’éditeur de cet ouvrage paru aux éditions CFC.

Ce 12 juin, les autorités communales de Woluwe-Saint-Pierre ont apposé une plaque commémorative sur ce bâtiment oublié pendant plus de 60 ans.

En 2018 déjà, 15 pavés de la mémoire ont été posés devant le pensionnat en hommage aux personnes raflées.