Il y a 80 ans naissait Philip Catherine

Le succès de ses apparitions avec certains big bands européens de premier plan, et plus fréquemment avec des orchestres de chambre, a révélé que ses compositions lyriques étaient particulièrement appropriées pour des arrangements pour de plus grands ensembles.

Sollicité par la légendaire salle de concert Brussels Flagey pour monter un projet spécial pour leur festival, Philip Catherine a décidé que c'était le bon moment pour présenter une sélection de ses compositions en arrangements avec orchestre à cordes. La première a eu lieu en janvier 2015 à Flagey à Bruxelles. Le quintette de Philip et l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie dirigé par Frank Braley, ont donné un concert sublime, qui a été filmé par la télévision VRT-Canvas.

L'album "The String Project – live in Brussels" est sorti sur ACT Music en septembre 2015, et a été très bien accueilli dans la presse internationale.

Rafal Garszczynski a écrit dans JazzPress : "C'est l'un des meilleurs enregistrements de jazz avec des cordes de tous les temps."

En mai 2016 à Hambourg en Allemagne, Philip a reçu le prestigieux ''ECHO JAZZ AWARD 2016' dans la catégorie "meilleur guitariste international" avec cet album.