Il y a 80 ans naissait Marc Moulin

L'aventure Placebo

Moulin a fondé Placebo au début des années 70, exploitant une veine jazz fusion établie par Weather Report et Soft Machine. En 1999, Kirk Degiorgio, en signant les notes de pochette de la compilation "Placebo sessions" pour le label britannique Counterpoint, insiste sur la pertinence et le côté visionnaire du groupe : rythmes pré-hip hop ; synthés hypnotiques; et expérimentations sonores. Tout était destiné à faire ces albums cultes. Lorsque des "diggers" tels que DJ Shadow et d'autres cherchaient des perles rares plus tard dans les années 90, le 75 album "Sam' Suffy" sorti juste après la fin de Placebo, était acheté et vendu pour des sommes faramineuses à Londres, Tokyo et San François. DJ Vadim, Jill Scott, Handsome Boy Modeling School, Aim et d'autres se sont inspirés et ont parfois reconstruit de nouveaux morceaux en utilisant cette matière première.