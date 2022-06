Il y a 75 ans était publié "Le Journal d’Anne Frank" : chronique d’un témoignage au succès mondial

Le succès du Journal d'Anne Frank, c'est aussi celui du bouche à oreille. Car il se met longtemps à se dessiner.

C'est Manès Sperber, romancier et éditeur de Calmann-Lévy qui reçoit Het Achterhuis par une amie hollandaise et l'édite en France. Il en parle à son ami éditeur chez Doubleday aux États-Unis. La version anglaise est alors publiée et "Broadway s'en empare et il y a une comédie musicale qui se fait autour de ce huis clos (NDLR : The Diary of Anne Frank de Frances Goodrich et Albert Hackett entre 1955 et 1957) et là ça devient un phénomène absolument mondial" raconte Philippe Robinet.