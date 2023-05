Il y a 75 ans débutait la Nakba, et l’exil des Palestiniens

Le 15 mai 1948, au lendemain de la création d’Israël, débute la Nakba, "la catastrophe" en arabe. Plus de 800.000 Palestiniens, soit 70% de la population fuient les menaces et les massacres vers les pays limitrophes comme la Syrie, la Jordanie et le Liban. 75 ans plus tard, leurs descendants sont toujours considérés comme des réfugiés comme c’est le cas dans le pays du Cèdre où résident 270.000 Palestiniens d’après les Nations-Unies.