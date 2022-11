Il y a 70 ans s’enregistrait l’album "The President Plays" de Lester Young

Deux monstres sacrés se rencontrent le 28 novembre 1952 à New York : Lester Young et Oscar Peterson. L’album "The President Plays" est produit par Norman Granz. Quatre titres ont été rajoutés sur l’édition CD que nous vous proposons d’écouter ici. Parmi eux, un titre chanté en toute décontraction par Lester Young, "It Takes Two To Tango".

Sur cette version CD que nous vous proposons ici, outre ce morceau chanté, "These Foolish Things", "I Can’t Give You Anything But Love" et "I’m Confessin’" complètent le tracklisting initial.

En 1952, le saxophoniste Lester Young a 43 ans. Young est addicte aux drogues et à l’alcool depuis un service militaire passé dans une unité combattante, alors que de nombreux musiciens de jazz de l’époque étaient engagés dans des fanfares militaires. Après ses prestations avec Count Basie, Billie Holiday, Charlie Parker, au sein de la formation Jazz At The Philharmonic… Lester Young, surnommé "Prez ou Pres" (le président) entre en studio en 1952 pour y graver l’album "The President Plays". Son jeu a perdu en qualité technique mais a gagné en douceur, son état de santé se dégrade de plus en plus au fil des mois, des années. Lester Young décèdera 7 ans plus tard à New York.

Une de ses dernières apparitions date de 1957 à l’occasion de l’enregistrement de l’émission spéciale télévisée "CBS The Sound Of Jazz" pour laquelle il retrouve Billie Holiday (elle aussi diminuée physiquement), Coleman Hawkins, Ben Webster, Roy Eldridge…