Il y a 70 ans s’enregistrait l’album "Jazz At Oberlin" du Dave Brubeck Quartet

Cinq standards

Et quoi de mieux que de proposer de grands standards pour initier cette jeunesse américaine au jazz. L’album s’ouvre avec une ballade "These Foolish Things" et se poursuit avec l’entraînant "Perdido". L’alternance continue ensuite avec "Stardust" puis "The Way You Look Tonight". La prestation se termine avec un dernier classique "How High The Moon". Dave Brubeck est au piano, Paul Desmond au saxophone alto, Lloyd Davis à la batterie et Ron Crotty à la basse.

Bonne écoute !