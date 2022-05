Il y a 70 ans naissait Pierre Van Dormael

Né le 24 mai 1952, Pierre Van Dormael était un musicien aux multiples talents et considéré par beaucoup comme un pionnier dans diverses formes et expérimentations musicales.

Chanteur de chœur et violoniste d'orchestre de chambre dans son enfance, puis chanteur-guitariste folk, Pierre Van Dormael étudie l'arrangement et la composition au Berklee College of Music de Boston. Dans les années 1970, il a joué en tant que guitariste de session sur d'innombrables albums. Dans les années 1980, il est devenu un auteur de chansons à succès ainsi qu'un guitariste d'avant-garde. Il co-fonde le club de jazz "Kaai" où il crée le groupe "Nasa Na" (1989-1992) qui deviendra plus tard le trio bien connu "Aka Moon". De 1994 à 1997, il séjourne en Afrique pour poursuivre ses études et recherches sur "l'Harmonie Rythmique". Guitariste talentueux et improvisateur passionné, théoricien musical, compositeur et arrangeur, Van Dormael a également été un enseignant influent dans diverses écoles de jazz telles que le Conservatoire de Namur, le Jazz Studio d'Anvers, le Conservatoire de Dakar (Sénégal),