Il y a 70 ans : l’exécution des Rosenberg, coupables d’avoir donné les plans de la bombe atomique aux Soviétiques

Si l’affaire questionne outre-Atlantique, c’est que les preuves matérielles font défaut et les deux accusés nient farouchement ce qu’on leur reproche.

Pour comprendre les dessous de cette affaire de conspiration contre les États-Unis, il faut remonter trois ans plus tôt. En 1950, on arrête un certain David Greenglass. Il reconnaît avoir touché de l’argent pour transmettre des informations à un espion soviétique. David Greenglass avait travaillé à Los Alamos, là où a été mise au point la bombe atomique américaine. Il est le frère d’Ethel Rosenberg… et il accuse son beau-frère, Julius, le mari d’Ethel, d’être le cerveau de la conspiration, avec la complicité de sa sœur. David s’en sort avec 15 ans de prison. Mais c’est bien sûr base de son témoignage, ainsi que celui de son épouse, que sa sœur et son beau-frère sont condamnés à mort. Le journaliste du Monde qui à l’époque suit le procès écrit : "Aucun document, aucune pièce à conviction, aucune preuve matérielle n’ont pu être produits contre les Rosenberg qui sont ainsi envoyés à la chaise électrique sur de simples témoignages oraux".