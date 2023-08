Il y a 67 ans aujourd'hui avait lieu la catastrophe du Bois du Cazier : le récit minute par minute de l'événement

Ce podcast Histoire remonte à la date du 8 août 1956. Ce jour-là, à Marcinelle, comme chaque matin vers 7 heures, les mineurs de l’équipe de jour rejoignent le Bois du Cazier. Ils s’apprêtent à descendre dans le puits, pour aller en extraire le précieux or noir qui fait la richesse de la région : le charbon.

Mais à 8 heures 10, dans les entrailles de la terre, un accident se produit, qui dévaste la mine et les hommes qui s’y trouvent : à moins 975 mètres, un wagonnet se coince dans la cage, déchire des tuyaux, entame la maçonnerie et provoque un incendie. Dans la mine, la fumée s’engouffre partout, et des flammes montent dans le puits, par effet de cheminée. Mais, surtout, l’essentiel du feu descend, attisé par l’air qui circule dans la mine. Les galeries, au Bois du Cazier, sont très grandes, et de gros ventilateurs intermédiaires ont été installés, permettant à l’air d’être aspiré vers la surface. De nombreux mineurs, en grande majorité d'origine italienne, sont pris au piège. La chaleur, au cœur du brasier, atteint la température hallucinante de 1100°.

Les sauveteurs, pourtant, ont tout tenté pour faire revenir à la surface les mineurs, parfois plongés à plus de mille mètres dans les entrailles de la Terre. Finalement, 262 hommes trouvent la mort lors de ce terrible accident.

Comment un accident de wagonnet a-t-il déclenché une si effroyable catastrophe ? Que reproche-t-on au mineur Antonio Ianetta ? Dans ce podcast, vivez minute par minute le récit du drame du Bois du Cazier. Voyage dans les profondeurs de la Terre dans L'Heure H, dans une mine qui pour 262 ouvriers, sera leur tombeau.