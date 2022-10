Il y a 61 ans explosait la Tsar Bomba, la bombe H la plus destructrice de l’Histoire

Cette doctrine nucléaire se fondait sur la dissuasion à l’époque des deux blocs où Est et Ouest se sont faits face durant la guerre froide. Et cette course aux armements effrénée a encore des conséquences aujourd’hui.

On peut dire que l’arsenal nucléaire mondial est la conséquence directe de la guerre froide. Ainsi, selon les chiffres de l’Institut de recherche international pour la paix de Stockholm, les États-Unis détiennent environ 5500 ogives nucléaires et la Russie 6000. À comparer aux 225 têtes nucléaires britanniques et aux 290 françaises. En dehors de ces 4 là, 5 autres pays détiennent l’arme atomique, tous en Asie : Israël, l’Inde, le Pakistan, la Chine et bien sûr la Corée du Nord. Mais au total, 9 armes nucléaires sur 10 dans le monde sont soit russes soit américaines.

Et parmi ces armes nucléaires, on parle d’armes stratégiques et d’armes tactiques. Les premières ce sont les héritières de la tsar bomba : d’une puissance telle qu’elles doivent dissuader tout ennemi de vous attaquer.

Les armes tactiques ont quant à elles une puissance limitée parce qu’elles ont théoriquement vocation à pouvoir être utilisées sur un champ de bataille. Concrètement, elles sont conçues pour frapper des cibles à des distances relativement proches, jusqu’à 300 kilomètres selon un document de l’Otan. Quant à la puissance, elle va de 1 à 100 kilotonnes. Pour rappel, Hiroshima et Nagasaki étaient de l’ordre de 15 et de 20 kilotonnes. Mais quand on voit la force de l’irradiation et l’importance des victimes et des destructions qui en ont résulté, il y a de quoi réfléchir à deux fois avant de les déclencher. Le risque paraît énorme mais évidemment on ne peut rien exclure.

En résumé, depuis 1945, la menace nucléaire varie en intensité en fonction des tensions internationales. Et qu’elles soient tactiques ou stratégiques, l’existence même des armes nucléaires fait courir un risque à l’humanité.