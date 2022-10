Il y a 60 ans, un homme tua Liberty Valance

"L’homme qui tua Liberty Valance" est un film précieux car il assure la transition d’un western de studio vers un western entièrement tourné en extérieur (annonciateur du western à l’italienne), davantage poussiéreux et de plus en plus dur. Certes John Ford nous raconte comment le Bien a vaincu le Mal (un thème archi classique) mais là où il va plus loin cette fois-ci reste dans les questions qu’il pose sur l’héroïsme : c’est quoi être un héros et puis, surtout, à quoi ça sert un héros ? Sans oublier, toute sa réflexion sur les mythes et les légendes : comment tout cela naît et comment tout perdure ? Le tout étant proposé avec un certain sens du drame habillement mélangé à de l’humour bien dosé et des seconds couteaux aussi aiguisés qu’utiles (comme Lee Van Cleef et Woody Strode).