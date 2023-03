Il y a 60 ans sortait "My Point Of View" d’Herbie Hancock

Succédant à "Takin' Off", l’album "My Point Of View" est le deuxième album du jeune Herbie Hancock (23 ans), toujours pour le label Blue Note. Une fois encore, on y retrouve un jeune pianiste aux compositions uniques et originales. Le hard bop y est présent mais Hancock s’aventure également dans des sonorités plus soul. Quelques mois plus tard, Herbie Hancock rejoignait le Quintet de Miles Davis.

C’est le 19 mars 1963 que s’enregistre l’album "My Point Of View". Pour l’occasion, Hancock à convié un superbe Septet dans le studio de Rudy Van Gelder. Herbie Hancock au piano est accompagné par Donald Byrd à la trompette, Grachan Moncur III au trombone, Hank Mobley au saxophone ténor, Grant Green à la guitare, Chuck Israels à la basse et Tony Williams à la batterie.