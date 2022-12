Le pianiste trentenaire Oscar Peterson (1925-2007) est ici accompagné par Ray Brown à la basse et Ed Thigpen à la batterie. Au programme de l’album, des titres principalement de Duke Ellington mais également d’Hoagy Carmichael, Lester Young, Milt Jackson… Un seul titre revient à Peterson "Hymn To Freedom". Reconnu comme l’une de ses compositions les plus importantes et véritable hymne du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis. Ce titre apparaît en 1962 pour la première sur un album d’Oscar Peterson. Par la suite, il enregistrera à plusieurs reprises ce titre sur différents albums. La sonorité générale de l’album est clairement tournée vers le blues et s’ouvre par un classique du genre "C Jam Blues" de Duke Ellington/Barney Bigard. "Night Train" sera considéré par beaucoup comme un des albums les plus réussis commercialement de Peterson.

Bonne écoute !