Il y a 60 ans s’enregistrait "Never Let Me Go" de Stanley Turrentine

C’est en couple que l’album "Never Let Me Go" va s’enregistrer puisque le saxophoniste américain Stanley Turrentine convie pour l’occasion son épouse, Shirley Scott pour y jouer de l’orgue. Marié en 1960, ils continueront à jouer ensemble jusqu’à la fin des années 1960. C’est ici la première fois sur quatre collaborations que Scott est créditée sur un album de son mari chez Blue Note.

L’album va s’enregistrer en deux fois, le 18 janvier avec Shirley Scott et le 13 février 1963 avec Ray Barretto. L’enregistrement se fait dans le studio de Rudy Van Gelder. En tout, huit titres sont choisis parmi lesquels des standards du jazz comme "God Bless The Child" d’Arthur Herzog et Billie Holiday ou "They Can’t Take That Away From Me" des frères Gershwin. Le titre "Major’s Minor" est composé par le couple Turrentine/Scott, quant à "Sara’s Dance" il est signé par le frère de Stanley, le trompettiste Tommy Turrentine.