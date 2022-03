Il y a 60 ans s'enregistrait "Let Freedom Ring" de Jackie McLean

Le 19 mars 1962, Jackie McLean entre dans le studio de Rudy Van Gelder pour y enregistrer l’album "Let Freedom Ring" pour le label Blue Note. Quatre titres pour un quartet et un album qui sortira au mois de mai 1963.

Considéré comme un album important dans la carrière du saxophoniste Jackie McLean et du label Blue Note, il s’enregistre au mois de mars 1962, McLean a 31 ans. Le titre revendique la liberté de McLean de se libérer des accords traditionnels optant pour une approche plus modale de la musique jazz, popularisée par Miles Davis, ainsi qu’un travail sur des compositions plus longues, influencées par Charles Mingus.

Que la liberté retentisse

"Lorsqu’un musicien atteint un certain point, il ne se contente plus de simplement copier quelqu’un d’autre. Il commence à chercher son propre moyen d’expression. Ornette Coleman m’a fait réfléchir. Il a résisté à de nombreuses critiques mais il n’a jamais abandonné sa cause, la liberté d’expression".

Pour accomplir ce grand saut, Jackie McLean au saxophone alto s’est entouré du pianiste Walter Davis, Jr., du bassiste Herbie Lewis et du batteur Billy Higgins. L’album totalise trois compositions signées McLean. Le titre "Melody For Melonae" est dédié à sa fille, les deux autres compositions "Rene" et "Omega" font références au blues. Le quatrième titre est une composition du pianiste Bud Powell "I’ll Keep Loving You".

Bonne écoute !