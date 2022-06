Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Wanted To Do One Together" de Ben Webster et Harry Edison

Du temps s’est écoulé depuis leur dernière collaboration dans les années 1950. L’envie était donc forte pour ces deux musiciens de se retrouver et écrire une nouvelle page du jazz, ce qu’ils feront le 6 juin 1962 en entrant dans le studio Columbia de New York.

Et ce sont deux grands noms du jazz qui se retrouvent dans ce studio pour l’enregistrement de l’album "Wanted To Do One Together" (connu aussi sous le nom "Ben And Sweets"). Ben webster, fidèle saxophoniste de l’orchestre de Duke Ellington puis de Count Basie et Harry "Sweets" Edison qui jouera durant 13 années dans le big band de Count Basie. Sur les 6 plages de l’album, Ben Webster en signe 2 : "Better Go" qui ouvre l’album et "Did You Call Her Today". Les Gershwin sont présents avec 2 titres "How Long Has This Bee Going On" et "Embraceable You" qui clôture l’album. Harry Edison signe le titre "Kitty" et le duo Richard Rodgers/Lorenz Hart "My Romance".

Ben Webster avait enregistré avec Harry Edison les albums "Sweets" en 1956 ou encore "Gee Baby, Ain’t Good To You" en 1957. Sur "Wanted To Do One Together" qu'on vous propose d'écouter, Ben Webster au saxophone ténor et Harry "Sweets" Edison à la trompette sont accompagnés par Hank Jones au piano, George Duvivier à la basse et par Clarence Johnson à la batterie.

Bonne écoute !