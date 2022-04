Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Undercurrent" de Bill Evans et Jim Hall

L’album est enregistré le 24 avril et le 14 mai 1962 à New York. Il s’agit du premier album réunissant le duo, Bill Evans au piano, Jim Hall à la guitare.

Nous sommes en 1962, un an après le décès du contrebassiste du trio de Bill Evans, Scott LaFaro. Ce dernier décède dans un accident de voiture, le 6 juillet 1961, une dizaine de jours après l’enregistrement des mythiques sessions du Village Vanguard avec Bill Evans. Bill Evans est alors âgé de 33 ans, Jim Hall a quant à lui 32 ans.

Les grands standards du jazz ne manquent pas dans cet album avec des interprétations très intéressantes et originales ainsi qu'un parfait accord entre le piano de Bill Evans et la guitare de Jim Hall : "My Funny Valentine", "I Hear A Rhapsody", "Darn That Dream", "Skating In Central Park"… mais aussi une composition de Jim Hall : "Romain".

Pochette de Toni Frissell

L’album fût d’abord publié par le label United Artists puis par Blue Note. Les deux musiciens se retrouveront pour un autre album en duo "Intermodulation" en 1966. La pochette de l'album "Undercurrent", qu'on vous invite à écouter, est une photo de la photographe américaine Antoinette Frissell Bacon (Toni Frissell), connue pour ses photos de mode et de guerre. Cette photo, intitulée "Weeki Wachee Spring" est une vue sous-marine d’une femme vêtue d’une longue robe, flottant dans l’eau.

Dans sa critique du 26 novembre 1962 pour le critique de jazz du magazine DownBeat, Pete Welding écrivait : "Cette collaboration entre Evans et Hall a abouti à certaines des musiques les plus belles et les plus captivantes que j'ai eu le plaisir d'entendre."

Bonne écoute !