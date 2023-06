Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Ugetsu" de Art Blakey And The Jazz Messengers

L’album est enregistré en public le 16 juin 1963 au Birdland de New York et sortira en octobre de la même année sur le label Riverside. C’est d’ailleurs au Birdland qu’est fait pour la première fois mention des Jazz Messengers dix ans plus tôt.

Comme tout bon live au Birdland de New York, c’est l’inimitable maître de cérémonie Pee Wee Marquette qui présente Art Blakey et son groupe. En juin 1963, la formation est de retour de leur tournée au Japon. Deux titres composés par deux membres des Messengers vont faire référence à ce déplacement en Asie, sorte d'hommage au public japonais : la plage titulaire "Ugetsu" une des plus célèbres compositions du pianiste Cedar Walton, connue également sous le nom de "Fantasy In D" et "On The Ginza", titre composé par le saxophoniste Wayne Shorter. En tout ce sont six titres qui figurent sur l’album original.

Depuis les débuts des Jazz Messengers dans les années 1950, le Quinet s’est transformé en Septet. Sur la scène du Birdland, Art Blakey à la batterie est accompagné par le tromboniste Curtis Fuller (qui rejoint la formation au début des années 1960), le trompettiste Freddie Hubbard, Wayne Shorter est au saxophone ténor, Cedar Walton au piano et Reggie Workman à la contrebasse.

Bonne écoute !