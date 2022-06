Il y a 60 ans s'enregistrait l'album "Two Of A Mind" de Paul Desmond et Gerry Mulligan

Une interaction toujours efficace

Pour l'historien du jazz et producteur George Avakian, auteur de la notice de l'album : "Paul et Gerry sont des improvisateurs solos avec de grands talents mélodiques. Ils travaillent toujours à la même conception d'ensemble, même si chacun d'eux est aussi l'un des plus grands solistes du jazz de l'époque. Le résultat est une série de performances époustouflantes dans lesquelles quelque chose d'excitant se passe à chaque instant. Mais le véritable intérêt de cet album est de suivre le contrepoint renversant et les merveilleux solos de ces deux superbes improvisateurs. Ces enregistrements sont exceptionnellement soignés et propres, même s'ils sont très informels. Il y a des moments d'une rare beauté qui se révèleront au fil des écoutes répétées".

Six titres interprétés par des sessions rythmiques différentes en fonction des dates. Les musiciens de cet album sont : Paul Desmond (saxophone alto), Gerry Mulligan (saxophone baryton), Wendell Marshall/Joe Benjamin/John Beal (contrebasse), Connie Kay/Mel Lewis (batterie).

Bonne écoute !