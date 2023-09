Il y a 60 ans s'enregistrait l'album "The Rat Pack Live At The Sands"

Au début des années 1950, The Rat Pack réunissait plusieurs artistes dont Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, Jr., Joey Bishop et Peter Lawford. Cette formation se produira régulièrement à Las Vegas jusqu’à sa dissolution fin des années 1960. Dans les années 1980, Sinatra/Martin/Davis repartiront en tournée mais pas sous le nom de Rat Pack.

Et c’est précisément dans la ville américaine du jeu que s’enregistre cet album le 7 septembre 1963. On y retrouve le trio principal du Rat Pack composé de Frank Sinatra, Dean Martin et de Sammy Davis, Jr. La légende du Rat Pack s’est construite lors de plusieurs prestations lors du tournage du film "Ocean's 11" à Las Vegas. Les trois crooners figuraient à l’affiche du film racontant l’histoire du braquage de cinq casinos de Las Vegas. Parmi ceux-ci, "The Sands", un hôtel casino créé en 1952. Un endroit cher à Frank Sinatra puisqu'après s'y être produit à ses débuts en 1953, il achètera ensuite des parts du Sands.

La Copa Room

La majorité des shows et des concerts se faisaient dans la Copa Room, une salle du Sands dont le nom est inspiré de la célèbre discothèque New Yorkaise "Le Copacabana". Son directeur entre 1950 et 1960 était le producteur/arrangeur/chef d’orchestre Antonio Morelli. C’est avec son orchestre que s’enregistre cet album, conduit par Bill Miller pour Frank Sinatra, Ken Lane pour Dean Martin et George Rhodes pour Sammy Davis, Jr. L’album est une succession de standards du jazz entrecoupés d’interventions des trois chanteurs.

Bonne écoute !