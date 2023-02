Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "The Concert Sinatra" de Frank Sinatra

Comédies musicales

Après quelques années passées avec le label Capitol, Nelson Riddle rejoint le label Reprise Records de Frank Sinatra en 1963. Il s’agit donc du premier album sur ce label pour les deux hommes. C’est plus de 70 musiciens qui sont réunis dans le studio pour accompagner "The Voice". L’album original se compose de 8 titres, principalement composés par Richard Rodgers, Lorenz Hart, Oscar Hammerstein II, Jerome Kern. Les titres sont issus de comédies musicales, de revues : "The King And I", "One Dam 'Thing after Another", "Lost in The Stars", "Ol’ Man River", "Carousel", "Pal Joey", "South Pacific".

Bonne écoute !