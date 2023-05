Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "The Composer Of Desafinado, Plays" d’Antônio Carlos Jobim

Surfant sur la vague bossa du début des années 1960 aux Etats-Unis, le producteur Creed Taylor (fondateur des labels Impulse ! et CTI) invite Antônio Carlos Jobim à enregistrer son premier album solo.

Déjà producteur de l’album "Jazz Samba" de Stan Getz et Charlie Byrd en 1962, puis du célèbre "Getz/Gilberto" de Stan Getz et João Gilberto en 1964, Creed Taylor va produire un autre album aux sonorités brésiliennes entre les deux. En 1963, il invite un des principaux créateurs de la bossa nova à enregistrer au studio A&R de New York les 9 et 10 mai 1963.