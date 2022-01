Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "The Bridge" de Sonny Rollins

Il y interprète une autre composition personnelle "John S." (nommée en l'honneur de l'un de ses admirateurs, le critique de jazz John S. Wilson) ainsi que 4 standards du jazz "You Do Something To Me ", "God Bless The Child", "Where Are You ?" et "Without A Song". L’album s’enregistrera en 3 fois, le 30 janvier et les 13/14 février 1962.

Sonny Rollins au saxophone ténor est accompagné par sa nouvelle formation composée de Jim Hall à la guitare, Bob Cranshaw à la basse, Ben Riley/Harry T. Saunders à la batterie. Si pour certains critiques "The Bridge" reste fort dans le style du Rollins d’avant, l’album est considéré par d’autres comme une pièce importante dans la discographie du musicien.

Bonne écoute !