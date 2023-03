Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "The Body And The Soul" de Freddie hubbard

Après "The Artistry Of Freddie Hubbard" en 1962, c’est le 2ème et dernier album enregistré par le trompettiste Freddie Hubbard pour le label Impulse!. Il s’enregistre les 8, 11 mars et 2 mai 1963 au studio de Rudy Van Gelder ainsi qu’au Capitol Studios de New York.

C’est un enregistrement assez distinctif dans la discographie de Freddie Hubbard. Le casting est impressionnant puisque Freddie Hubbard va faire appel à un orchestre comprenant une section de cordes et un septet de haut vol. On y retrouve Wayne Shorter qui nous quittait ce 2 mars 2023. Wayne Shorter intervient non seulement comme saxophoniste ténor mais également comme arrangeur et chef d’orchestre pour six plages de l’album.