Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Takin’ Off" de Herbie Hancock

Dans une interview avec Dan Stronain Pour Jazz & Pop, Herbie Hancock évoquait l’histoire de son titre signature "Watermelon Man" : "Je travaillais avec Mongo Santamaria (début 1962) et Donald Byrd est venu au club. Entre les sets, Mongo Don et moi avons commencé à parler de musique afro-cubaine et de jazz. Nous pensions tous qu’il devait y avoir des similitudes entre les deux, mais nous ne pouvions pas les identifier. Mongo a dit qu’il cherchait depuis un certain temps le lien. Puis Don a dit : Hey Herbie, joue Watermelon Man pour Mongo. J’étais en train d’écrire la mélodie à l’époque, mais ce n’était pas encore tout à fait juste. Je ne voyais pas où Don voulait en venir, mais j’ai joué et Mongo s’est levé en disant : continue à jouer, continuez à jouer, et il a commencé à jouer et la mélodie s’est mise en place. Nous avions trouvé un lien. Puis Mongo l’a enregistré et c’est devenu un tube."

Bonne écoute !