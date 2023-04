Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Seven Steps To Heaven" de Miles Davis

Un mois plus tard, le 14 mai 1963, Miles est de retour en studio mais cette fois au CBS 30th Stree Studio de New York. Pour cette seconde partie d’enregistrement, seul Ron Carter (contrebasse) et George Coleman (saxophone ténor) seront à nouveau de la partie. Complétant la formation, Miles convie deux très très jeunes musiciens : le pianiste Herbie Hancock (19 ans à l’époque) et le batteur Tony Williams (17 ans à l’époque), formant ainsi son nouveau Quintet. Avec ce second Quintet, trois autres morceaux vont être retenus : la plage titulaire "Seven Steps To Heaven", "So Near, So Far" et "Joshua". Notons que le saxophoniste Wayne Shorter rejoindra cette nouvelle formation en 1964, donnant une nouvelle direction musicale dans la discographie de Miles Davis.

Bonne écoute !