Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Round About A Bass" de Pierre Michelot

C’est en 1963 que le contrebassiste Pierre Michelot embarque sa bande de musiciens dans le studio Philips D.M.S. de Paris pour y enregistrer l’album "Round About A Bass".

Né en 1928 à Paris, Pierre Michelot se consacre pleinement à la contrebasse à 16 ans, après avoir étudié le piano dès ses 8 ans. Débutant sa carrière dans des orchestres de danse, Michelot va devenir le partenaire de grandes stars du jazz : Don Byas, Dizzy Gillespie, Zoot Sims, Sidney Bechet, Bud Powell, Thelonious Monk, Lester Young, Dexter Gordon. En 1957, il joue avec Miles Davis lors de sa venue en France et enregistre avec lui la musique du film "Ascenseur pour l’échafaud" de Louis Malle.

C’est donc avec son orchestre qu’il enregistre son album "Round About A Bass". Une formation française qui n’a rien à envier aux orchestres américains comme celui de Quincy Jones par exemple. Le groove et le swing sont présents, et les 9 plages s’enchaînent avec justesse. Parmi les titres interprétés : "Cherokee", "Bye Bye Blackbird", mais aussi des compositions d’excellentes factures de Pierre Michelot en personne.

Bonne écoute !