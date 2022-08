Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Quiet Nights" de Miles Davis et Gil Evans

Avec la vague brésilienne qui agite le milieu du jazz dans les années 60’, Miles Davis se devait lui aussi (et surtout la firme de disque Columbia) de succomber aux sonorités latines. Il y eu Stan Getz bien entendu, avec Charlie Bird dans un premier temps (en 1962) avant un album incontournable que Getz partagera avec João Gilberto en 1963. "Quiet Nights" de Miles Davis s'inscrit donc dans cette mouvance, même si la musique brésilienne ni est finalement pas vraiment présente.

L’album s’enregistre en plusieurs étapes, la première étant la session du 27 juillet 1962. Les enregistrements se poursuivront jusqu’en 1963. Et c’est pour la dernière fois l’association Gil Evans/Miles Davis qui va œuvrer pour ce voyage musical. Mais au final, les références à la musique brésilienne vont être très maigres. Le titre "Corcovado" semble bien seul à défendre les couleurs du Brésil. Le titre est composé par João Gilberto et Antônio Carlos Jobim en 1960 et deviendra un des plus grands classiques de la musique latine. La plage "The Time Of The Barracudas" fut une pièce rajoutée co-écrite par Miles Davis et Gil Evans en 1963 et qui sera la dernière composition écrite par le duo marquant la fin d’une collaboration célèbre et fructueuse.

Une sortie forcée

Mais l’album "Quiet Nights" ne failli jamais sortir. Peu satisfait des enregistrements, estimant que le projet était inachevé, Miles Davis refusera de publier l’album. C’est finalement le producteur Téo Macero qui le publiera contre l’avis de Miles. Il faut dire que l’investissement était important. Non seulement par la durée des sessions d’enregistrements mais également par la présence d’un grand nombre de musiciens de hauts vols : Herbie Hancock, Ernie Royal, J.J. Johnson, Steve Lacy, Paul Chambers, Jimmy Cobb, Willie Bobo, Elvin Jones, George Coleman, Ron Carter, Frank Butler, Tony Williams, Buddy Collette…

Bonne écoute !