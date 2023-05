Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Our Man In Paris" de Dexter Gordon

Dexter Gordon naissait il y a 100 ans, le 27 février 1923 à Los Angeles. Travaillant tour à tour avec les orchestres de Lionel Hampton, Fletcher Henderson, Louis Armstrong, Billy Eckstine… après avoir enregistré pour Savoy et Dial Records, il rejoint Blue Note en 1960.

C’est avec ce prestigieux label qu’il va enregistrer quelques albums devenus des classiques : "Go", "A Swingin’ Affair", "One Flight Up", "Dexter Calling" ou encore "Our Man In Paris". Pour ce dernier, le saxophoniste entre le 23 mai 1963 au studio CBS de Paris. Dans la capitale française, il y retrouve deux musiciens qui s'y sont installés quelques années plus tôt, le pianiste Bud Powell et le batteur Kenny Clarke. Ce trio sera rejoint en studio par le contrebassiste et arrangeur français Pierre Michelot.

Ce sont cinq standards du jazz qui vont être retenus pour l’album original paru en décembre 1963. Il se clôture par l’excellente reprise du classique de Dizzy Gillespie "A Night In Tunisia" composé par le trompettiste en 1942. Dexter Gordon collabora d’ailleurs avec Dizzy sur les albums "Blue 'N' Boogie" et "Groovin' High".

Bonne écoute !