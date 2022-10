Depuis 1961, Monk joue avec un quartet régulier composé de Charlie Rouse au saxophone, John Ore à la contrebasse et Frankie Dunlop à la batterie. Et c’est ce quartet qui s’unit pour graver cet album. À l’époque, Thelonious Monk a 45 ans et a déjà composé la plupart de ses standards. "Monk’s Dream" se compose de huit titres dont un seul n’a jamais été interprété par Monk auparavant "Bright Mississippi". Il s’agit d’une évolution du morceau "Sweet Georgia Brown" (composé en 1925 par Ben Bernie et Maceo Pinkard) que Monk développa pour sa tournée européenne de 1961. En plus de quatre autres compositions de Monk, le pianiste revisite à sa manière trois classiques du jazz : "Body And Soul", "Just A Gigolo" et "Sweet And Lovely".

Bonne écoute !