Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "John Coltrane And Johnny Hartman"

L’album s’enregistre le 7 mars 1963 dans le studio de l’ingénieur du son Rudy Van Gelder. Après avoir enregistré avec Duke Ellington en 1962, c’est donc avec le chanteur Johnny Hartman qu’il entre en studio. Spécialisé dans les balades, Hartman a collaboré avec Dizzy Gillespie, Earl Hines ou encore Erroll Garner. C’est le producteur Bob Thiele qui va convaincre Hartman de l’intérêt de cet enregistrement, Hartman considérant qu’il n’était pas crédible en tant que chanteur de jazz. Une rencontre entre Coltrane, Hartman et McCoy Tyner se fera après un concert du saxophoniste à New York, le trio interprétant quelques titres ensembles.

Six titres sont sélectionnés pour faire partie de l’album, six standards allant de Billy Strayhorn à Irving Berlin en passant par Richard Rodgers ou Sammy Cahn. John Coltrane est au saxophone ténor, Johnny Hartman au chant, McCoy Tyner au piano, Jimmy Garrison à la contrebasse et Elvin Jones à la batterie. En 2009, le chanteur Kurt Elling sortira l’album "Dedicated To You : Kurt Elling Sings the Music of Coltrane and Hartman" en hommage à cet album.

Bonne écoute !