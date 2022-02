Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Jazz Samba" de Stan Getz et Charlie Byrd

Enregistré au mois de février 1962, cet album du duo Getz/Byrd était les prémices d’un autre duo célèbre qui sortira 2 années plus tard un hymne à la musique brésilienne avec l’album "Getz/Gilberto".

C’est en 1961 que le guitariste Charlie Byrd va faire découvrir au saxophoniste Stan Getz la musique latine et plus particulièrement la Bossa nova, Byrd découvrant cette musique lors d’une tournée au Brésil la même année. Sans trop le savoir, cette rencontre va relancer la carrière en déclin de Stan Getz mais va aussi faire naître un courant latin dans le jazz pendant de longues années aux Etats-Unis et dans le monde.

Trois albums aux sonorités latines pour Getz

Le 13 février 1962, les deux musiciens entrent au Pierce Hall, All Souls Unitarian Church, Washington, D.C. pour y enregistrer l’album "Jazz Samba". Ils sont accompagnés de Keter Betts (basse) le frère de Charlie Byrd, Joe Byrd (basse/guitare) et de deux batteurs Buddy Deppenschmidt et Bill Reichenbach.