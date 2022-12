Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Here To Stay" de Freddie Hubbard

Un artiste dont la carrière a été consacrée à représenter la vie et l’histoire afro-américaines, des scènes quotidiennes à la lutte universelle pour la liberté, la justice sociale et la dignité humaine. Parmi les six titres de l’album, on notera également deux compositions incontournables du trompettiste Cal Massey : "Father And Son" et "Assunta". Freddie Hubbard à la trompette est accompagné par Wayne Shorter au saxophone ténor, Cedar Walton au piano, Reggie Workman à la basse et Philly Joe Jones à la batterie.

Bonne écoute !