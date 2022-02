Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Here And Now" du Jazztet

L’album est enregistré le 28 février et le 2 mars 1962 au Nola Penthouse Studios de New York City et sort sur le label Mercury.

Le Jazztet est une formation créée en 1959 par le trompettiste Art Farmer et le saxophoniste ténor Benny Golson. Ce sextuor lancera les carrières du pianiste McCoy Tyner et du tromboniste Grachan Moncur III. Après une interruption en 1962, la vie de ce groupe connaîtra une seconde vie en 1982. Le Jazztet a profité de nombreuses compositions marquantes de Benny Golson telles que : "I Remember Clifford", "Whisper Not" ou encore "Killer Joe".

Premier album pour Mercury

"Here And Now" est le premier album enregistré pour le label Mercury après deux années passées chez Argo. L’album est composé de 8 plages et s’ouvre par le titre "Tonk", nom d’un jeu de carte joué par son compositeur Ray Bryant. Parmi les autres titres notons le classique de 1956 de Benny Golson "Whisper Not", "Rue Prevail" composition d’Art Farmer, "Just In Time" arrangé par ce dernier, "Ruby My Dear" de Thelonious Monk ou encore "Sonny’s Back" de Grachan Moncur III, faisant écho au retour sur le devant de la scène de Sonny Rollins après sa pause musicale en 1959.