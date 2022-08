Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Go" de Dexter Gordon

Derrière ce titre un peu sec se cache un album ou la fluidité, l’harmonie entre les musiciens sont omniprésentes. L’album est enregistré le 27 août 1962 et paru sur le label Blue Note la même année.

Dexter Gordon a 39 ans et vient de rencontrer Alfred Lion, cofondateur du label Blue Note, deux ans auparavant. Juste avant de s’envoler pour l’Europe, il y restera près de 15 ans, le saxophoniste américain entre en studio pour y enregistrer le 27 août 1962 "Go" (son 3ème album chez Blue Note) puis "Swingin’ Affair" qu’il enregistrera deux jours plus tard, le 29 août avec la même formation.

Un classique du jazz

Enregistré dans le studio de Rudy Van Gelder, l’album "Go" deviendra un incontournable du jazz. Composé par Dexter Gordon, l’album débute par le titre "Cheese Cake" dont le thème imparable vous emmènera ensuite vers la superbe balade de Jule Styne/Sammy Cahn "Guess I’ll Hang My Tears Out To Dry". Ambiance latine pour le classique de Cole Porter "Love For Sale" avant, d’alterner à nouveau les tempos avec "Where Are You" et "Three O’Clock In The Morning" qui clôture l’album.

Pour l’accompagner sur cet album "Go", Dexter Gordon au saxophone ténor s’est entouré de Sonny Clark au piano. Le pianiste mourra prématurément le 31 janvier 1963 victime d’une crise cardiaque. Butch Warren est à la basse et Billy Higgins à la batterie.

Bonne écoute !