Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Getz/Gilberto" de Stan Getz et João Gilberto

Apparue en 1958 au Brésil, la bossa nova débarque aux USA le 21 novembre 1962 au Carnegie Hall de New York. Une formation de musiciens s’y produit, parmi eux : Sergio Mendes, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim, Luiz Bonfá… Sous l’impulsion du producteur Creed Taylor, Getz, Gilberto et Jobim vont se rencontrer et faire naître ce magnifique pari de réunir jazz et bossa.

C’est ainsi que les 18 et 19 mars 1963, ils se retrouvent au studio d’enregistrement A&R de New York avec pour ingénieur du son Phil Ramone. Les compositions, huit sur l’album original, sont principalement signées Antônio Carlos Jobim et Vinicius de Moraes et deviendront quasi toutes des standards du genre. Sur deux titres "The Girl From Ipanema" et "Corcovado" l’épouse de João Gilberto, Astrud Gilberto, vient glisser sa voix douce et nonchalante, rentrant elle aussi dans l’Histoire de la musique. Stan Getz est au saxophone ténor, João Gilberto à la guitare et au chant, Antônio Carlos Jobim au piano, Astrud Gilberto au chant, Sebastião Neto à la contrebasse et Milton Banana à la batterie. Notons que pour des raisons de contrat, Neto n’a pas été crédité sur l’album mais bien Tommy Williams qui n’a pas joué lors de l’enregistrement. L’album sera un gros succès et recevra de nombreuses distinctions.

Bonne écoute !