Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Ella And Basie !" d’Ella Fitzgerald et Count Basie

Jamais ils n’avaient enregistré d’album ensemble avant cette rencontre de 1963. Dans les années 1950, Ella Fitzgerald avait fait une petite apparition sur l’album de Count Basie "One O’Clock Jump" en compagnie de Joe Williams mais seulement sur un seul titre.

Les 15 et 16 juillet 1963, Ella Fitzgerald, Count Basie et son orchestre s’installent dans le studio A&R de New York. Quelques années plus tôt, Ella Fitzgerald quittait le label Decca pour rejoindre celui créé en 1956 par son manager Norman Granz, Verve. C'est sur celui-ci que sera publié l'album "Ella And Basie !" en septembre 1963. Le matériel enregistré durant ces deux jours sont principalement des standards du jazz. Le swing est bien évidemment au rendez-vous grâce à ces deux spécialistes du genre. Les arrangements sont signés par Quincy Jones et Benny Carter. L’orchestre mené par Count Basie au piano ne manque pas de grands noms du jazz parmi lesquels : Sonny Cohn, Joe Newman, Eric Dixon, Frank Wess, Freddie Green, Charlie Fowlkes, Urbie Green, Marshal Royal, Buddy Catlett, Sonny Payne…

Bonne écoute !