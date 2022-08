Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Duke Ellington Meets Coleman Hawkins"

Comme bon nombre des albums de cette époque, il est enregistré le 18 août 1962 dans le studio de Rudy Van Gelder pour le label Impulse ! Il s’agira de la seule rencontre enregistrée des deux musiciens. "Duke Ellington Meets Coleman Hawkins" est conçu un mois avant une autre rencontre gravée pour Duke, celle avec le saxophoniste John Coltrane, le 26 septembre 1962.

Pour certains critiques de jazz, il s’agit d’un des meilleurs albums de Duke et de Coleman. Nous sommes en 1962 et après avoir joué avec un nombre incalculable de jazzmen, Duke Ellington se prépare à rencontrer le saxophoniste ténor Coleman Hawkins. L’enregistrement intervient 6 ans après le légendaire solo du saxophoniste ténor attitré de Duke, Paul Gonsalves, lors du Newport Jazz Festival de 1956. Après avoir joué avec Sonny Rollins, Miles Davis, Milt Jackson… Hawkins sombrera quelques temps après dans l’alcoolisme alors que Duke est en pleine période riche en compositions et notamment un concert de musique sacrée.

Toutes les compositions, 8 en tout, sont signées Duke Ellington qui, devant sont piano le 18 août 1962, a rassemblé pour cette seule et unique session d’enregistrement 7 musiciens : Coleman Hawkins au saxophone ténor, Johnny Hodges au saxophone alto, Harry Carney au saxophone baryton et clarinette, Lawrence Brown au trombone, Ray Nance au violon, Aaron Bell à la basse et Sam Woodyard à la batterie.

Bonne écoute !